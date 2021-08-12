دول تحث رعاياها على مغادرة أفغانستان فوراً

حثت دول، اليوم الخميس، رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور مع اقتراب حركة طالبان من العاصمة كابول.

وقالت السفارة الأميركية في كابول، في إشعار نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة حثت، اليوم الخميس، رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة.واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية، اليوم الخميس، وأصبحوا على بعد 150 كيلومتراً فقط من العاصمة كابول. بدورها، حثت ألمانيا مواطنيها، اليوم الخميس، على مغادرة أفغانستان جواً بأسرع ما يمكن.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، على موقعها الإلكتروني «نحث المواطنين الألمان على الأراضي (الأفغانية) على انتهاز الفرصة ومغادرة البلاد على متن رحلات جوية مقررة بأسرع ما يمكن».

كانت وزيرة الدفاع الألمانية قد رفضت يوم الاثنين دعوات لإعادة جنود بلادها لأفغانستان بعد أن تمكن مسلحو حركة طالبان من السيطرة على مدينة قندوز، حيث تتمركز القوات الألمانية منذ عقد من الزمن.

كانت بريطانيا قد حثت أيضاً مواطنيها على مغادرة أفغانستان.