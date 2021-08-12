ترامب ينتقد موقف بايدن من أفغانستان

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، موقف خلفه جو بايدن مما يجري في أفغانستان.

وحمّل ترامب، بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري الذي تحرزه حركة طالبان في أفغانستان، قائلا: إن الوضع الحالي «غير مقبول».

وقال ترامب في بيان: «لو كنت رئيسا الآن، لأدرك العالم أن انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط».

وأضاف: «كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفا وأكثر نجاحا، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر».

وتابع: «لقد أجريت محادثات شخصيا مع قادة من طالبان وفهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا».

سيطرت طالبان، اليوم الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على مسافة 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كابول، وبدأت تقترب بشكل خطير من العاصمة الأفغانية بعدما سيطرت على معظم الجزء الشمالي من البلاد في غضون أيام.

ولم يحدد دونالد ترامب، الذي خسر انتخابات نوفمبر 2020 لكنه ما زال نافذا داخل الحزب الجمهوري، كيف كان سيمنع المتمردين من التقدم.

ففي ظل إدارته وقّعت الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020 اتفاقا مع طالبان تعهدت بموجبه واشنطن بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان قبل الأول من مايو 2021.

وفي المقابل، تعهدت طالبان بالدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية والامتناع عن مهاجمة القوات الأميركية ومصالحها في أفغانستان، وبقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، خفضت إدارة ترامب الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان وتعهدت بالوفاء بالموعد النهائي للانسحاب الكامل منها.

واستمر تقليص عديد الجيش الأميركي في أفغانستان بعد انتخابات نوفمبر. وعندما تولى بايدن السلطة في 20 يناير 2021، لم يكن يتبقى في أفغانستان إلا 2500 جندي أميركي و16 ألف متعاقد مدني.

وعلّق جو بايدن عملية الانسحاب فور وصوله إلى البيت الأبيض من أجل مراجعة الوضع. وفي أبريل، أكد الانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان.

وأرجأ الموعد في البدء إلى 11 سبتمبر، إلا أنه عاد وحدده في 31 أغسطس.