بدء أكبر حملة للتطعيم ضد كورونا في موريتانيا

بدأت، اليوم الخميس، في موريتانيا فعاليات الأسبوع الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد التي تستهدف تقديم اللقاح لثلاثمائة ألف شخص للحد من انتشار سلالة «دلتا» في البلاد ووقف الارتفاع الكبير للإصابات والوفيات.

تعتبرهذه الحملة الثانية من نوعها والأكبر في البلاد منذ تسجيل ظهور أول إصابة بكوفيد- 19 في موريتانيا.

تواجه الحملة تحدياً كبيراً جراء عزوف السكان عن تعاطي لقاح «جنسون آند جونسون» لمخاوفهم مما أثير عن اكتشاف تلوث في ملايين من الجرعات في الولايات المتحدة وسحبها.

وتؤكد السلطات الصحية الموريتانية سلامة اللقاح الذي تسلمت منه 304 آلاف جرعة الأسبوع الماضي وبدأت اليوم تقديمه للمواطنين والمقيمين.

وتستهدف الحملة تطعيم أكثر من 40 ألف شخص يومياً.

وقال وزير الصحة سيدي ولد الزحاف إن «التلقيح اليوم بات من أفضل الوسائل وأكثرها فعالية في محاربة الجائحة والحد من الحالات الحرجة والوفيات».

تشير إحصائيات وزارة الصحة، التي نشرت اليوم، أن عدد من تلقوا التطعيم بلغ 222 ألف شخص فيما تجاوزت الوفيات 620 والإصابات المؤكدة 28724.