ألمانيا تناشد مواطنيها الإسراع من مغادرة أفغانستان

ناشدت ألمانيا مواطنيها في أفغانستان ضرورة مغادرة أفغانستان بأقصى سرعة ممكنة في ظل تقدم مقاتلي طالبان هناك.

وجاء في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الألمانية أن السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول توصي جميع المواطنين الألمان بضرورة المغادرة بأقصى سرعة ممكنة في ظل تردي الوضع الأمني بشكل واضح في أفغانستان.

وأشارت السفارة الألمانية في كابول بشكل صريح إلى أنه قد لا يمكنها منح أي ضمان في ظل محدودية إمكانات العمل الخاصة بها ومحدودية قدراتها الاستيعابية، وأنه قد لا يمكن ضمان الإشراف القنصلي هناك، حال زيادة تردي الوضع الأمني الذي من المحتمل أن يعقبه وقف الطيران التجاري.

يشار إلى أن هناك تحذيراً من السفر لأفغانستان منذ فترة طويلة.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها الخارجية الألمانية أنه يتم بالفعل منذ مارس الماضي مناشدة الألمان مغادرة أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أخرى ناشدت مواطنيها المغادرة بأقصى سرعة ممكنة خلال الأسابيع الماضية.

ومنذ اتخاذ قرار سحب القوات الدولية من أفغانستان في منتصف أبريل الماضي، اجتاحت جماعة طالبان أجزاء واسعة من أفغانستان.