بيع قطعة من كعكة زفاف ديانا بأكثر من 3 آلاف دولار

بيعت قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز والليدي ديانا سبنسر عام 1981 مقابل أكثر من ثلاثة آلاف دولار في مزاد ببريطانيا الأربعاء، في مؤشر جديدة على الاهتمام المستمر بالأميرة الراحلة بعد أكثر من عقدين على وفاتها.

هذه القطعة البالغ وزنها حوالى 800 غرام من قالب الحلوى المصنوع قبل أربعة عقود من المرصبان المغلف بكريمة بيضاء كثيفة وعليه الشعار الملكي البريطاني، بيعت في مقابل 1850 جنيها استرلينيا (2220 جنيها أي 3075 دولارا مع احتساب الرسوم والتكاليف).

والسعر النهائي للقطعة هو أكثر بثلاثة أضعاف من السعر المحدد في بداية المزاد وراوح بين 300 و500 جنيه إسترليني.

وقال مفوض المزاد كريس ألبوري المتخصص في التذكارات الملكية في دار "دومينيك وينتر أوكشنرز" المنظمة للحدث في سيرنسيستر غرب إنكلترا "ذُهلنا بعدد الأشخاص الذين يريدون المزايدة على هذه القطعة الكبيرة والفريدة من نوعها من الكعكة الملكية".

وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني "تلقينا استفسارات كثيرة من مزايدين، معظمهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول عدة في الشرق الأوسط".

وأشار ألبوري إلى أن الفائز بالمزاد هو هاوي الجمع جيري لايتون المتحدر من ليدز في شمال إنكلترا.

قٌدمت الكعكة في الأصل إلى مويرا سميث التي كانت تعمل مع والدة الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها في كلارنس هاوس بوسط لندن.

وبعد وفاة سميث، باعت عائلتها هذه الكعكة من خلال دار المزادات عينها عام 2008 مقابل 1000 جنيه إسترليني لهاو جمع خاص عاد وحقق مكسبا ماليا من خلال بيعها الأربعاء.

وقال القائمون على المزاد إن قطعة الحلوى "تبدو أنها في الحالة الجيدة نفسها تماما كما كانت عند بيعها في الأصل، لكننا ننصح بعدم تناولها".

وقد بقيت الكعكة كما احتفظت بها سميث، ملفوفة في غلاف بلاستيكي داخل علبة كُتب عليها "يرجى التعامل معها بعناية"، ومؤرخة في 29 يوليو 1981، يوم الزفاف.