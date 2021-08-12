إسرائيل تشدد قيود "كورونا" في ظل ارتفاع الإصابات

شددت إسرائيل القيود الهادفة إلى كبح تفشي فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس، ووسعت نطاق استخدام ما يسمى بـ "الممر الأخضر" ليشمل معظم الحياة العامة.

وقرر المجلس الوزاري المعني بمكافحة فيروس كورونا مساء الأربعاء أنه يتعين على جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وما فوق أن يبرزوا شهادة تفيد بأنه تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو أن تكون نتائج اختباراتهم سلبية.

وينطبق ذلك، من بين أمور أخرى، على الأحداث الرياضية والثقافية، فضلا عن استوديوهات اللياقة البدنية والمطاعم والمؤتمرات.

وستطبق اللائحة بدءا من الأربعاء القادم. ولا يمكن حضور الفعاليات في الغرف المغلقة بدون مقاعد إلا من قبل ما يصل إلى ألف شخص، وخمسة آلاف شخص بالنسبة للأحداث التي تتم في الأماكن المفتوحة.

وتقتصر الفعاليات الخاصة على 50 شخصا في الأماكن المغلقة و100 في الأماكن المفتوحة. وتم تطعيم أكثر من 58% من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 4ر9 مليون نسمة تطعيما كاملا.

وكانت إسرائيل أول بلد في العالم يبدأ في تقديم جرعة تطعيم ثالثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق. وذكرت الحكومة أنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 600 ألف شخص بجرعة ثالثة.

وزادت الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير منذ أوائل يونيو. وسجلت وزارة الصحة يوم الأربعاء 5755 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.