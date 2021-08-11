مصر.. ترقب كبير لنتائج الثانوية العامة

أحمد عاطف (القاهرة)



تترقب الكثير من الأسر المصرية نتائج الثانوية العامة بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية أخباراً حول اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وهو ما نفاه وزير التربية والتعليم طارق شوقي.



وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية رابطًا عبر موقعها الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الفترة ما بين من 14 - 18 أغسطس الجاري.



وناشدت الحكومة المصرية مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة القلق بينهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتاً إلى أن عملية التصحيح تتم مركزياً بشكل إلكتروني وليس عن طريق «كنترولات ولجان تصحيح» مثل الأعوام الماضية، دون تدخل أي عنصر بشري لضمان حصول الطالب على حقه وفق إجاباته.