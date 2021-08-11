الكاظمي: جهود تنفيذ القانون ستستمر بوتيرة أعلى

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، ضرورة القضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات، وتطبيق القانون على كل من يعتدي على الموظفين أثناء أداء عملهم.

وشدد الكاظمي، خلال زيارة لمحافظة كربلاء لمتابعة حادثة مقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي برصاص أحد المتجاوزين على الشوارع والطرقات،

على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين، ولكل من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأكد أن جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر بوتيرة أعلى من السابق في جميع المحافظات.

ووجه باستمرار الحملات لإزالة التجاوزات، والعمل على تنفيذ القانون، والقضاء على الفوضى.

وزار رئيس الوزراء، أمس، عائلة الخفاجي الذي لقي حتفه أمس الأول، على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء عمله.

أمنياً، أطلقت قوات عراقية مشتركة بمشاركة طيران التحالف الدولي، أمس، عملية أمنية واسعة في صحراء «الرطبة» بمحافظة الأنبار غرب العراق لملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن «قوة مشتركة من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع أطلقت وفق معلومات استخبارية دقيقة، عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الأنبار، بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش العراقيين وطيران التحالف الدولي».

إلى ذلك، قتل 8 عناصر من الجيش والشرطة العراقيين وأصيب آخر بجروح في شمال تكريت خلال حادث أثناء تفجيرهم مخلفات لتنظيم «داعش» في المنطقة الواقعة في شمال العراق، على ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن قوة من الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي كانت تقوم بتفجير مخلفات للتنظيم في شمال شرق بيجي في محافظة صلاح الدين، حينما حصل خطأ وانفجرت المخلفات، وأودت بحياة 6 جنود وعنصرين من شرطة النفط.

وسقطت هذه المنطقة، حيث توجد إحدى أهم مصافي النفط في البلاد، بيد التنظيم في العام 2014، قبل أن تتم استعادتها في العام 2016.

وتحاذي المنطقة محافظات الأنبار الحدودية مع سوريا، ونينوى وكركوك، وهي مناطق جبلية وصحراوية في غالبيتها، ولا تزال تنشط فيها خلايا للتنظيم المتطرف. وتجري القوات الأمنية العراقية مراراً عمليات ملاحقة لخلايا التنظيم في تلك المنطقة بإسناد من التحالف الدولي.

كما يتم العثور مراراً على مخلفات قديمة تركها التنظيم في المنطقة من عبوات ناسفة وقنابل وصواريخ غير منفجرة تعود لعام 2015 و2016.

وتقوم القوات الأمنية العراقية مراراً بتفجير هذه المخلفات التي تعمل شركة أجنبية على العثور عليها وتسليمها للجهات المعنية.

ومنذ أن تمّ تحرير المنطقة من «داعش» حصلت بضعة حوادث انفجار للمخلفات الحربية أدت إلى إصابة أو مقتل مدنيين، آخرها قبل نحو 5 أشهر وتسبب بمقتل طفلين.

ولا تزال بعض قرى المنطقة خالية من سكانها الذين يخشون العودة بسبب مخلفات التنظيم الإرهابي الذي سيطر في عام 2014 على أراض شاسعة من العراق وسوريا.