الصومال: «أميصوم» تقتل 6 عناصر من «الشباب» الإرهابية

مقديشو (وكالات)

أعلنت قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال «أميصوم» أنها قتلت 6 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية المدعومة من تنظيم «القاعدة» خلال اشتباكات أعقبت تفجيراً استهدف جنوداً من القوات الأفريقية.

وتجددت المواجهات أمس الأول، بين «أميصوم» وحركة «الشباب» في محافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال. واندلعت المواجهات بعد أن نصب عناصر من «الشباب» كميناً لقوات حفظ السلام، بزرع عبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق، وأعقبها إطلاق نار كثيف بين الجانبين.

وقال محافظ شبيلي السفلى عبد القادر محمد نور سيدي في تصريح، إن «القوات الأوغندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، صدت الهجوم، وقتلت ما لا يقل عن 6 من ميليشيات حركة الشباب».

وفي سياق متصل، سلم عنصر من ميليشيات «الشباب» نفسه للقوات المسلحة الصومالية في مدينة «بيدوا». وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أمس، أن العديد من القياديين البارزين في صفوف المتمردين بدؤوا يستسلمون في الآونة الأخيرة للجيش الصومالي.