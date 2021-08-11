زلزال قوته 7.2 يضرب مينداناو في الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الأربعاء إن زلزالاً قوته 7.2 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بوبون بالفلبين.وأصدر نظام التحذير الأميركي من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيراً بعد الزلزال.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترا.