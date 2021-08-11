الرئيس الأفغاني يزور مزار الشريف لهذه المهمة

عاد الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء إلى كابول بعدما قام بزيارة خاطفة إلى مدينة مزار الشريف في شمال البلاد لتعزيز معنويات قواته، في وقت بات مقاتلو طالبان يسيطرون على أكثر من ربع عواصم ولايات البلاد في غضون أقل من أسبوع.

وخيّم استسلام مئات الجنود الأفغان في قندوز القريبة على الزيارة، إضافة إلى سقوط عاصمة ولاية أخرى هي تاسع مدينة يسيطر عليها المتمرّدون منذ الجمعة.

وقال ضابط في الجيش رفض الكشف عن اسمه إنهم تعرضوا للقصف بالهاون في مطار قندوز ولم يكن أمامهم من خيار سوى الاستسلام.

وأجرى غني في مزار الشريف محادثات مع الرجل القوي البارز محليا عطا محمد نور، و عبد الرشيد دوستم، بشأن الدفاع عن المدينة، فيما اقترب مقاتلو طالبان من أطرافها.