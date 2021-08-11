ميقاتي: تشكيل الحكومة يسير في المسار الصحيح

أعلن نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد لقائه السادس مع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أن عملية تشكيل الحكومة تسير في المسار الصحيح.وعرض عون مع ميقاتي آخر الاتصالات والمشاورات التي تُجرى في سبيل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وبعد انتهاء الاجتماع قال ميقاتي «الأمور تسير في المسار الصحيح». وكان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها عون ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتاً من أصوات النواب.