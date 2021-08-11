ما قصة إعلان أكبر حركة ترقيات في الوطن العربي؟

عبد الله أبو ضيف

تعلن الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة والتي يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، حيث يضمن ذلك آلاف العمال.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من إنتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسؤولية كاملة على عاتق المسؤولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً.