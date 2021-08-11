مصر تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت مصر تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الثلاثاء، أن إجمالي عدد المصابين المسجلين يرتفع بذلك إلى 284875 من بينهم 16588 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 107 أشخاص من الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين 233405.



