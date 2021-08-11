ارتفاع عدد حرائق الغابات في الجزائر إلى 99 عبر 16 ولاية

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، الثلاثاء، ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقاً عبر 16 ولاية.

وأوضحت الحماية المدنية، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الحرائق امتدت عبر ولايات تيزي وزو والطارف وجيجل وبجاية وسكيكدة وبومرداس والمدية والبليدة وسطيف وعنابة والبويرة وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس وتيبازة.

وكان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن كشف أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوربيين بهدف استئجار طائرات إطفاء حرائق، لغرض إخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة في غابات عدد من الولايات الجزائرية

وأسفرت عن مقتل 42 شخصاً بين مدني وعسكري.

وقال بن عبدالرحمن، في تصريح للتلفزيون الحكومي مساء الثلاثاء، إنه يتطلع لاتفاق في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى الإسراع في إخماد الحرائق.

وأكد بن عبد الرحمن مصرع 17 مدنياً و25 عسكرياً في هذه الحرائق .



