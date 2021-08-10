«التحالف» يستهدف اجتماعاً لقيادات «الحوثي» في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اجتماعاً لقيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بأطراف محافظة مأرب، فيما أعلن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل عن تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة «الكسارة»،

جاء ذلك بينما وثقت تقارير حقوقية مقتل وإصابة 35 طفلاً خلال العام الجاري جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها الميليشيات.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اجتماعاً لقيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية بأطراف محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الأول، بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية قصفت اجتماعاً لقيادات ميليشيات الحوثي في جبهة «رحبة» جنوب غرب محافظة مأرب.

وأكد المركز مصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل، أمس، تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهة «الكسارة» غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني: إن قوات الجيش والقبائل، حققوا تقدماً جديداً في جبهة «الكسارة» غرب محافظة مأرب، خلال معارك استمرت لساعات وألحقت بالميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما نقل المركز، عن مصدر عسكري، أن المعارك التي خاضها الجيش والقبائل انتهت بدحر الميليشيات من عدّة مواقع في محيط «ملبودة»، وسقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية تكبّدت، أيضاً، خسائر في العتاد منها تدمير طقمين بمن عليهما من أسلحة وذخائر، فيما استعادت قوات الجيش عربة «بي إم بي» وأسلحة أخرى خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي سياق آخر، أفاد المرصد اليمني للألغام أنه وثق مقتل وإصابة 35 طفلاً، خلال العام الجاري، جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأوضح المرصد أن ألغام الميليشيات الحوثية تسببت في مقتل 14 طفلاً، وإصابة 21 آخرين، منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر يوليو المنصرم، ولفت إلى أن معظم الأطفال الضحايا سقطوا في محافظتي الحديدة وتعز.

وفي سياق آخر، كشفت منظمة الهجرة الدولية، أمس، عن رقم مهول لعدد اليمنيين الذين هم بحاجة لرعاية صحية مناسبة، بسبب الدمار الذي طال المنشآت الصحية في البلاد، وانهيار المنظومة الصحية جراء الحرب الحوثية.

وقالت المنظمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن «ما يقرب من 20.1 مليون شخص بحاجة إلى رعاية صحية مناسبة في اليمن».

وذكرت المنظمة، في سياق التدوينة ذاتها، أنها تواصل دعم 26 مرافقاً للرعاية الصحية، وفرق صحية متنقلة عبر 7 محافظات في مختلف البلاد، لتحسين وصول الناس إلى الرعاية الصحية.

وتفيد تقارير متواترة بأن أكثر من نصف المرافق الصحية في البلاد أصبحت لا تعمل، بعضها مازال الحوثيون يستخدمونها مقار عسكرية، والعدد الأكبر إما معرضة لاستهدافهم أو أنها تدمرت فعلاً بسبب عملياتهم العدوانية.