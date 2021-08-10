8 قتلى بانفجار لغم في الصومال

مقديشو (وكالات)

قال مسؤولون عسكريون أمس، إن قنبلة مزروعة على أحد الطرق تسببت في مقتل 8 مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستقلون حافلة صغيرة في منطقة «مودوج» بوسط الصومال.

وذكر المسؤول العسكري البارز مسعود وارسام أن الهجوم الذي وقع بالقرب من منطقة بيليدوين أسفر أيضاً عن إصابة 4 أشخاص وهم في حالة حرجة.

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن مصادر عسكرية قالت، إن ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية هي المسؤولة على الأرجح.

إلى ذلك، أعلنت قوات الأمن الصومالية إحباط هجوم إرهابي بسيارات مفخخة في محافظتي شبيلي السفلي وجوبا الوسطى جنوب غرب الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن السلطات الأمنية في البلاد، بالتعاون مع شركائها الدوليين، نجحت في استهداف وتدمير سيارات مفخخة في «جلب وحرمكا وكونيوبرو»، فيما لم تُقدم مزيداً من التفاصيل بشأن هذه العملية.