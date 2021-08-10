ألمانيا توقف توفير اختبارات كورونا بالمجان اعتباراً من أكتوبر

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، اليوم الثلاثاء، على وقف توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بالمجان لكل المواطنين اعتباراً من الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

وبموجب القرار، فإن على الشخص الذي يرفض أخذ التطعيم ويرغب في الذهاب إلى مطعم على سبيل المثال أن يتحمل تكلفة إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

ويستثني القرار الأشخاص الذين لا يمكنهم أخذ التطعيم أو لا توجد توصية عامة من قبل اللجنة الدائمة للتطعيم لهم بأخذ اللقاحات المضادة لكورونا.