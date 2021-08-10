حرائق الغابات ما زالت مستعرة في جزيرة وابية اليونانية

ما زالت حرائق الغابات في جزيرة وابيه اليونانية مستعرة لليوم التاسع على التوالي اليوم الثلاثاء.

وقد نجح رجال الإطفاء والسكان والمتطوعون في حماية عدة قرى من ألسنة اللهب في وقت متأخر من أمس الاثنين، ولكن الغابات والمزارع المحيطة بها احترقت بالكامل، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام اليونانية.

وهناك آمال أن يتحسن الوضع في ثاني أكبر جزيرة باليونان، بعدما بدأت الحرائق في التباطؤ ببساطة لأنه لم يتبق شيء ليحترق.

بالإضافة لذلك، فإنه نظراً لأن معظم حرائق الغابات في أماكن أخرى باليونان تم السيطرة عليها، يمكن لمزيد من رجال الإطفاء الآن تركيز جهودهم على وابيه.

وتواجه اليونان حرائق غابات منذ أيام، في ظل موسم حار، حيث وصلت الحرائق لضواحي أثينا.

وفي تقديرات أولية، قدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا إن 90 ألف هكتار من الأراضي احترقت في البلاد هذا الصيف حتى الآن.