مصر تُعلن جاهزية «فاكسيرا» لتصنيع لقاحات «كورونا»

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلنت السلطات الصحية في مصر جاهزية الطاقة الإنتاجية لمصنع «فاكسيرا» للمصل واللقاح، لتصنيع أنواع مختلفة من لقاحات فيروس «كورونا» المستجد، وتوزيعها للدول الأفريقية من خلال آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا «AVAT»، وذلك بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للصادرات والواردات بروفيسور بنديكت أوراما، لبحث خطة توريد شحنات لقاحات «جونسون أند جونسون» عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا «AVAT»، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال اللقاء قدرة مصر على تصنيع أنواع مختلفة من اللقاحات التي من شأنها مكافحة الأمراض المختلفة في القارة الأفريقية، كما أكدت أيضًا استعداد مصر التام لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأدوية، بالإضافة إلى إرسال فرق طبية لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى قدرة مصر على توفير احتياجات الدول الأفريقية من أدوية «الملاريا والإيدز والإيبولا» وغيرها من الأدوية من خلال مدينة الدواء المصرية «جبتوفارما»، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدةً أهمية الدور الكبير لاتفاقية وكالة الدواء الأفريقية «AMA»، والتي تهدف إلى توطين صناعة الدواء في دول القارة الأفريقية.