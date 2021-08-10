ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 7

أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الحرائق بولاية تيزي وزو 150 كم شرق العاصمة، إلى سبع وفيات، وإصابتين خطيرتين.

وقالت الحماية المدنية في بيان، أوردته الإذاعة الحكومية، إنها تواصل جهودها لإطفاء 19 حريقاً متزامناً في 14 ولاية.

وذكرت الإذاعة أن بعض المنازل تحولت إلى رماد، مشيرة إلى توقيف ثلاثة مشتبه بهم في إضرام النار في غابة بولاية المدية 80 كم غرب العاصمة.

وكانت مصالح الحماية المدنية كشفت أمس الاثنين عن عمل فرقها على إخماد 31 حريقاً.

وامتدت حرائق الغابات في شرق البلاد وفي عدد من ولايات الغرب، وتأتي بعد سلسلة من الحرائق شهدتها البلاد بداية فصل الصيف.