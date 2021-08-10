وفاة 4 أشخاص في حرائق الغابات شرقي الجزائر

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة مساء الاثنين في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة.

وقالت الوكالة، إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.

وأضافت أن بعض الحرائق نشبت بالقرب من منازل مما دفع السكان للفرار.