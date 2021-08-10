جزيرة مارتينيك الفرنسية تفرض إغلاقاً لاحتواء كورونا وتدعو السياح للمغادرة

قرّرت جزيرة مارتينيك الفرنسية التي تشهد تسارعاً حاداً في وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19، فرض "إغلاق ثان" يشمل خصوصاً الشواطئ ودعت السياح إلى "المغادرة"، وفق ما أعلن الاثنين الحاكم ستانيسلاس كازيل.

وقال الحاكم "سندخل مرحلة ثانية من الإغلاق. ستغلق المؤسسات التجارية باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات".

ودعا كازيل "كل السياح ممن هم أكثر ضعفاً إلى مغادرة" الجزيرة.

وتابع "ستغلق الفنادق باستثناء تلك التي تستضيف مهنيين ومقيمين على أراضي الجزيرة، وسينطبق الأمر أيضاً على أماكن الإقامة الموسمية".

وأوضح أن "محال بيع مستلزمات العودة المدرسية" ستفتح أبوابها عندما "تشهد الأوضاع الصحية تحسناً".

وتابع "الشركات والإدارات مدعوة أيضاً إلى المشاركة في هذا الإغلاق، هي مدعوة إلى تنظيم خدماتها بشكل يتيح لأكبر عدد من موظفيها العمل عن بعد".

وأوضح كازيل أن "المراكز الترفيهية والثقافية ستغلق" وخصوصاً "الشواطئ" التي "لن تكون متاحة للعامة".

وسيقتصر التنقّل على نطاق لا تتعدى مسافته كيلومتراً واحداً من مكان السكن.

وأكد كازيل أن "هذه القواعد صارمة، وسترفع ما أن تسمح الأوضاع الصحية بذلك"، مشيراً إلى أن الإغلاق سيفرض لمدة 15 يوماً.

والخميس يزور وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجزيرة بعدما صنّفت السلطات الصحية المحلية الوضع الوبائي فيها بأنه "مقلق للغاية".

وتصل الثلاثاء إلى الجزيرة طواقم رعاية طبية تضم نحو 240 مسعفاً قادمين من فرنسا القارية لدعم الأجهزة الصحية في مارتينيك.

وتسجّل مارتينيك أحد أعلى معدّلات الإصابة في فرنسا مع 1200 إصابة لكل مئة ألف نسمة، وترزح مستشفياتها تحت وطأة ضغوط كبرى.

كما أن معدّل التلقيح في الجزيرة منخفض إذ تلقى أقل من 22 بالمئة من السكان جرعة لقاحية أولى.

وكانت الجزيرة قد فرضت أول إغلاق في مارس 2020.