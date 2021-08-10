مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 284 ألفاً و789 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و582.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 71 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233298.





