سويسرا توافق على تطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح كورونا

أعلنت الهيئة الصحية السويسرية، الاثنين، أنها وافقت على استخدام لقاح "موديرنا" المضاد لمرض كوفيد لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

وقالت "سويس ميديك"، في بيان، إنها أعطت موافقتها على أساس دراسة أجريت على 3732 طفلاً من هذه الفئة العمرية وأظهرت رد فعل مناعيا مماثلا لما أظهرته الفئة العمرية 18-25 عاماً، باستخدام الجرعة نفسها.

وكان المختبر الأميركي قد قدم طلبا ليشمل لقاحه المراهقين في 11 يونيو، بعد أيام قليلة من موافقة الهيئة الصحية السويسرية على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" للفئة العمرية 12-15 عاماً.

وينبغي إعطاء موديرنا، كما هي الحال مع من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، بواقع جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

في سويسرا، حصل 54,91% من السكان على جرعة واحدة، وتم تطعيم 49,16% من السكان بشكل كامل، واللقاحات الثلاثة المصرح بها في البلاد هي "فايزر-بيونتك" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".