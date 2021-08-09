التحالف: «الحوثيون» يتعمدون استهداف المدنيين

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين مسيّرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط» جنوب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجماعي «تويتر» عن التحالف تأكيده تعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال التحالف إنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ولاقى الهجوم الإرهابي الحوثي تنديداً عربياً، وسط دعوات للمجتمع الدولي لمحاسبة الميليشيات على انتهاكاتها المتواصلة بحق السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان صحفي بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكد البيان وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية ضد هذه الأعمال العدائية الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين ولاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيّرتين المفخختين اللتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد الأمين العام مجدداً تأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيات، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.