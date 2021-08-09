«يونيسف»: 8.1 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات تعليمية طارئة

عدن (وكالات)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن 8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت المنظمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن «8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد». وأضافت المنظمة المعنية بشؤون الطفولة في ذات التدوينة «هذه زيادة ضخمة مقارنة بـ1.1 مليون طفل قبل الحرب»، مشددة على «ضرورة وقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم».

وكانت «اليونيسف» أفادت في تقرير سابق في يوليو الماضي، أن أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعون حالياً عن الدراسة في اليمن، بينما لم يتقاضَ 170 ألف معلم رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات.