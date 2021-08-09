الرئيس التونسي: التدابير الاستثنائية تضع حداً للعبث

تونس (الاتحاد، وكالات)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية أخيراً في بلاده هدفها وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها وتحمل المسؤولية، فيما قرر القضاء التونسي منع 12 مسؤولاً من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات، جاءت هذه التطورات وسط تصاعد دعوات حزبية إلى تغيير شكل النظام السياسي في البلاد ليصبح رئاسياً عن طريق تنظيم استفتاء شعبي.

وقال الرئيس سعيد، نقلاً عن بيان رئاسي خلال استقباله في قصر قرطاج أمس، وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الذي نقل له رسالة شفوية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة: «إنه لم يعد بالإمكان أن

تتواصل الأوضاع في تونس على ما كانت عليه».

وأعرب عن جزيل الشكر لمملكة البحرين، قيادة وشعباً على وقوفها مع تونس وتضامنها معها في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به.

من جانبه، أكد الوزير الزياني خلال اللقاء عن وقوف بلاده، قيادة وشعباً إلى جانب تونس ومساندتها لقرارات الرئيس سعيد وثقتها في قدرته على قيادة تونس بحكمة وكفاءة واتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشعب التونسي لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

وقال إن البحرين تعتبر ما حدث في تونس أمراً سيادياً لا يحق لأي جهة التدخل فيه، داعياً المجمتع الدولي إلى مواصلة دعم تونس والتضامن معها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والصحية التي تواجهها.

إلى ذلك، قال متحدث قضائي في تونس أمس، إن قاضياً قرر منع 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عامين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد قال في وقت سابق إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات، ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

واتهم الرئيس سعيد نواب ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.

وفي سياق آخر، دعا حزب «أمل» التونسي، أمس، إلى تغيير شكل النظام السياسي في البلاد، ليصبح رئاسياً، وذلك عن طريق تنظيم استفتاء شعبي.

وجاءت الدعوة على لسان رئيس الحزب، أحمد الشابي، الذي قال في تصريحات صحفية إن إجراءات الرئيس قيس سعيّد كشفت سقوطاً للمنظومة السياسية، الممثلة بالأحزاب وحركة «النهضة الإخوانية».

ووجه انتقادات إلى «النهضة» التي اعتبرها مصدر توتر في البلاد، مؤكداً أنها لم تقم بأي شيء لصالح التونسيين.

وأضاف أن جوهر المشكلة في تونس يتمثل في تقاسم السلطة التنفيذية، ولا يحل ذلك إلا بالتحول إلى نظام رئاسي، عبر الاستفتاء الشعبي الذي يعديل الدستور.

وهذه ليست الدعوة الأولى، إذ تعالت الأصوات في تونس بهذا الخصوص، حتى قبل اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءات أقال فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي وجمّد فيها أعمال البرلمان، أواخر يوليو الماضي، في محاولة للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد.

وكانت أحزاب سياسية وجمعيات وشخصيات في تونس قد أعلنت في يونيو الماضي تشكيل ما يعرف بـ«جبهة الاستفتاء»، التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي في البلاد.

والنظام السياسي في تونس مختلط، وفقاً لدستور عام 2014، إذ تتوزع فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكان مبعث ذلك تحقيق التوزان لمنع تكرار الحال قبل الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 2011، حيث كان الرئيس يستحوذ على سلطات واسعة.

زلزال «25 يوليو» يفضح هشاشة «النهضة»

قد يشهد راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة الإخوانية»، خلال الشهور القليلة المقبلة، أفول نجم الحركة التي شارك في تأسيسها قبل نحو 5 عقود، وذلك بعد أن أدرك التونسيون زيف شعاراتها وفساد قياداتها وعناصرها، بعد أن تبينت حجم مسؤوليتها، عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد، بعد أكثر من 10 سنوات من سقوط نظام زين العابدين بن علي.

فالقرارات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في الخامس والعشرين من الشهر الماضي لإنقاذ بلاده، جعلت الحركة الإخوانية بإجماع المحللين الغربيين في مهب الريح، لا سيما أن هذه الخطوات، التي تسلم سعيّد بموجبها السلطة التنفيذية، جاءت في وقت كانت «النهضة» مسرحاً فيه لانقسامات عميقة من الأصل.

وهكذا أدت «انتفاضة 25 يوليو»، كما يسميها الكثير من التونسيين في إشارة إلى تاريخ صدور قرارات سعيّد، إلى وضع «النهضة» أمام «معضلة وجودية» بكل معنى الكلمة، وذلك في ضوء أنها كانت أشبه بـ «زلزال» ضرب هذه الحركة المنبثقة عن جماعة «الإخوان» الإرهابية، وكشف هشاشة وضعها السياسي، والتراجع الشديد الذي تواجهه شعبيتها في الشارع التونسي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن نيوز داي» الأميركية، أشار محللون غربيون، إلى الأرقام التي تفيد بأن الحصة التصويتية لـ «النهضة»، تعاني من انخفاض مطرد منذ الانتخابات العامة التي شهدتها تونس في عام 2014، وقد تجسد ذلك بشكل أكبر في الاقتراع الذي أُجري قبل عامين، إذ خسرت آنذاك 36 من المقاعد التي كانت قد حصلت عليها في الانتخابات السابقة.

وتعني تلك الأرقام إجمالاً فقدان «النهضة» دعم مئات الآلاف من الناخبين التونسيين، منذ احتجاجات 2011، التي فتحت لها الباب، للعب دور أكبر على الساحة السياسية في البلاد.

وخلال الشهور القليلة السابقة لقرارات 25 يوليو، وبالتزامن مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية في تونس، تصاعدت الانقسامات الداخلية في أوساط «النهضة»، حيث طالب الكوادر الشبان بإجراء تغييرات على قمة الحركة، بما في ذلك إنهاء حقبة الغنوشي، الذي أتم قبل أقل من شهرين عامه الثمانين.

وظهرت هذه الانقسامات على السطح بشكل أكبر، بعد قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، التي مَثَلَّت «ضربة قاصمة» لا يُستهان بها لحركة النهضة، خاصة أنها جاءت إثر اشتداد حدة السخط الشعبي، على الطريقة التي تعاملت بها حكومة هشام المشيشي، المدعومة من الحركة، مع الأزمات التي تعصف بالبلاد، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، وتلك الناجمة عن التفشي الكارثي لوباء كورونا.

وأبرز المحللون في هذا السياق، الاتهامات العلنية، التي يوجهها الكثير من عناصر «النهضة» حالياً لقياداتهم وعلى رأسهم زعيمها، بتعريض وجود حركتهم للخطر بسبب الافتقار إلى الرؤية السياسية، ما قاد إلى إذكاء الصراع في أوساط هذه الحركة الإخوانية على نحو أكبر، بين من لا يزالون يؤيدون الغنوشي، ومن يطالبونه بتقديم استقالته من دون إبطاء.