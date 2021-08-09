هذه الدولة تقرر التلقيح الإلزامي للجنود ضد كورونا

تسعى دول العالم إلى إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأكبر عدد من سكانها بغية الوصول إلى المناعة الجماعية تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.

في هذا الصدد، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الاثنين، في مذكرة وجهها إلى موظفي الوزارة أن التلقيح ضد مرض كوفيد-19 سيصبح إلزامياً «بحلول منتصف سبتمبر» لجميع عناصر القوات المسلحة الأميركية.وقال الرئيس جو بايدن، في بيان، إنه «يدعم بقوة» هذا القرار، مؤكدا أنه يتقاسم مع أوستن «التزاماً راسخاً لضمان توافر كل الأدوات الضرورية لقواتنا لتقوم بعملها بأكبر قدر من الأمان».

وتوظف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) نحو 1,4 مليون جندي.

في نهاية يوليو الماضي، طالب بايدن الجيش بدرس «كيفية وموعد» إضافة اللقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قائمة اللقاحات الإلزامية للعسكريين.

وقال البيت الأبيض، في الوقت نفسه، إنه ينبغي على ملايين الموظفين الفدراليين أخذ اللقاح أو الامتثال لمجموعة تدابير.

بات نصف الشعب الأميركي محصناً بالكامل ضد كوفيد-19 بعدما سجلت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة تزايداً في عدد من تلقوا اللقاح على وقع طفرة وبائية سببها المتحورة «دلتا» من الفيروس.

وشهدت حملة التطعيم زخماً كبيراً منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. وبعد ذروة بلغتها بداية أبريل، تراجعت وتيرة التطعيم اليومي.

وعاودت حملة التطعيم تسجيل المزيد من المحصنين بعد زيادة الإصابات جراء المتحورة «دلتا».