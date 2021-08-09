أميركا تسجل أعلى إصابات ووفيات بكورونا في 6 أشهر

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منها في الولايات المتحدة والوفيات

إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.

ونتجت هذه الزيادة الكبيرة عن الانتشار السريع لسلالة «دلتا» المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء، يستند إلى بيانات الصحة العامة، إلى أن متوسط الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 في المئة. وسجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 في المئة في الأسبوع المنصرم.