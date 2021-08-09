«حزب الله».. همزة الوصل الخفية في تهريب الكوكايين عبر العالم

دينا محمود (لندن)

إذا ما قادتك قدماك يوماً ما إلى مدينة أبيدجان العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، فربما ستصادف هناك منطقة تتردد فيها مفردات عربية بلهجة لبنانية، على نحو قد لا يبدو مألوفاً.

وقتها سيُقال لك غالباً، إنك وصلت إلى حي ماركوري أو «بيروت الصغيرة»، كما يُطلق عليه الكثيرون في تلك المدينة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا، وذلك بفضل وجود عدد كبير من المهاجرين اللبنانيين المقيمين فيه.لكن ما لن يُقال لك على الأرجح، أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، تحاول ومنذ سنوات، تجنيد الكثير من القاطنين في هذه المنطقة، ليصبحوا جزءاً من شبكتها الإجرامية، التي تمتد على طول ساحل غرب أفريقيا، في إطار انخراطها على نحو واسع النطاق، في شبكة لتهريب المخدرات والإتجار بها عبر العالم.

فالحزب يشكل منذ عقود حلقة الوصل المنسية أو الخفية، في ما يُعرف بـ «الطريق السريع رقم 10»، الذي يتم عبره نقل الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، من خلال الموانئ الكبرى، في الدول الواقعة على الساحل الغربي للقارة السمراء.

وقبل شهور أبرز صحفيون استقصائيون غربيون، الدور الذي يلعبه ميناء أبيدجان على هذا الصعيد، بعد تتبع شحنة كوكايين وصلت إلى ميناء أنتويرب البلجيكي، قادمة من ذلك المرفأ الحيوي، كما أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية، اعترضت في مارس من العام الجاري، أطناناً من الكوكايين، كانت في طريقها إلى أبيدجان.

ووفقاً لمصادر تحدثت لصحيفة «بريميم تايم» النيجيرية الإلكترونية، ينخرط «حزب الله» في عمليات التهريب هذه بكثافة، عبر «شركات واجهة»، تنتشر لا في ساحل العاج وحدها، وإنما في بلدان أفريقية أخرى، على رأسها نيجيريا وتوجو وبنين وغيرها.

وأشارت المصادر، إلى التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» خلال السنوات الماضية، وأكدت فيها أن الحزب يحصل على جانب كبير من تمويله، من خلال تسهيله لعمليات الإتجار بالمخدرات.

وشددت هذه التقارير على أن أرباح أنشطة الحزب المتعلقة بتهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر غرب أفريقيا، تمثل جزءاً كبيراً من ميزانيته.

وتتعاون تلك الميليشيات الإرهابية في هذا الصدد، مع عصابات مافيا إيطالية وبرازيلية ونيجيرية تنشط في أبيدجان.

ويستحوذ «الحزب» كما قالت مصادر مطلعة على 70% من تجارة المخدرات الجارية في تلك المدينة.

وأوضحت المصادر أن الكوكايين يأتي عبر الميناء، والأموال تُهرّب إلى معاقل «حزب الله» من خلال المطار. وتفيد تقديرات مراكز بحثية مستقلة، بأن ما يتراوح ما بين 20 إلى 25% من عائدات تهريب المخدرات، على طول ساحل غرب أفريقيا ينتهي بها المطاف في يد «حزب الله»، بما يُفسح له المجال لتعويض خسائره الناجمة عن تقلص التمويل، الذي يتلقاه من الأطراف الإقليمية الداعمة له، بفعل العقوبات الأميركية المفروضة على هذه الجهات.