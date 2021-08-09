رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يخضع لحجر صحي

قالت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت رئاسة الوزراء، في بيان اليوم الاثنين، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ألغى جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بمتطلبات الحجر الصحي.

وأوضح البيان أن دياب سيعود إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص (بي سي أر) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا صباح يوم الجمعة المقبل، والتأكد من عدم إصابته بالفيروس.