مرض آخر يتفشى في غرب أفريقيا

يساعد هطول الأمطار الغزيرة في زيادة انتشار بعض الأمراض في بعض الدول خاصة المناطق الفقيرة والمعزولة.

يبدو أن هذا ما حدث حين أدت الأمطار إلى تفش جديد لوباء الكوليرا في النيجر وجارتها نيجيريا في غرب أفريقيا.

وقال وزير الصحة في النيجر، اليوم الاثنين، إن تفشي مرض الكوليرا أودى في جنوب البلاد بحياة 12 شخصاً، وأصاب 201 في ثلاث مناطق.وتواجه أيضا نيجيريا، جارة النيجر الجنوبية، تفشيا للكوليرا راح ضحيته 653 على الأقل منذ مارس الماضي في 22 من ولاياتها البالغ عددها 36.

وتعتقد السلطات في النيجر بأن ثمة ارتباطا بين حالات انتشار المرض في البلدين.

وقال وزير الصحة إيدي إلياسو مايناسارا، في بيان «معظم الحالات مرتبطة بوباء منتشر منذ عدة أشهر في المناطق الحدودية، حيث يوجد اختلاط كبير بين السكان العابرين للحدود».

وأضاف أن التفشي السابق للكوليرا في النيجر حدث في المناطق نفسها عام 2018.