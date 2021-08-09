51 قتيلاً بهجوم إرهابي في مالي

قال مسؤول محلي، اليوم الاثنين، إن 51 شخصاً على الأقل قُتلوا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بعد أن أغار إرهابيون على ثلاث قرى في وسط مالي قرب الحدود مع النيجر.

وقال مسؤول أمني، طالباً عدم كشف هويته: «قتل أكثر من أربعين مدنياً الأحد بأيدي إرهابيين في قرى كارو وأوتاغونا وداوتيغيفت» مضيفاً أن «الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع».

وتحدثت جميع المصادر، طالبة عدم كشف اسمها لأسباب أمنية. وقال مسؤول في إحدى القرى: «قتل 20 مدنياً في كارو. وقتل 14 مدنياً في واتاغونا وعدد آخر في قرية داوتيغيفت»،

مشيراً إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى. وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، من أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012.