مصر تستقبل أولى شحنات لقاح "جونسون أند جونسون"

شعبان بلال (القاهرة)

استقبلت مصر، صباح اليوم الاثنين، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأميركي، بلغت 261 ألف و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الافريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمصريين، مؤكدة أن الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس كورونا، والتي يبلغ عددهم 126 مركز موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن لقاح "جونسون أند جونسون" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة.

وذكرت الصحة المصرية أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE).