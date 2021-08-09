أمطار غزيرة تؤدي لخسائر اقتصادية بالملايين في الصين

قالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين إن السلطات أجلت أكثر من 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين.

وتجاوزت مستويات المياه في الأنهار الرئيسية بالإقليم مستويات التحذير بعد هطول الأمطار الغزيرة من الجمعة إلى الأحد.

وقالت وكالة أخبار الصين الرسمية إن الفيضانات ألحقت أضرارا بأكثر من 440 ألف شخص في ست مدن بالإقليم.

وذكرت محطة (سي.سي. تي في) التلفزيونية الحكومية الصينية يوم السبت أن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية في سيشوان قيمتها 250 مليون يوان (38.57 مليون دولار) إضافة إلى تدمير 45 منزلا وتعرض 118 منزلا لأضرار جسيمة.

وعادة ما تشهد الصين أعلى معدل لهطول الأمطار في الصيف.

وشهد إقليم خنان بوسط الصين أسوأ عواصف ممطرة في التاريخ المسجل مع تسجيل 19 محطة رصد جوي في الإقليم أعلى معدل هطول يومي للأمطار على الإطلاق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الصيني إن الفيضانات قتلت أكثر من 300 شخص معظمهم في مدينة تشنغتشو عاصمة الإقليم والتي شهدت خلال ثلاثة أيام فقط ما يعادل هطول أمطار لمدة عام.