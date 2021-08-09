مجلس الشيوخ يقترب من إقرار خطة بايدن "التريليونية"

اقترب مجلس الشيوخ الأميركي خطوة يوم الأحد من إقرار مشروع قانون اقترحه الحزبان الديموقراطي والجمهوري للبنية التحتية وتبلغ قيمته تريليون دولار من خلال موافقته على تفاصيل أكبر استثمار أميركي في مجال الطرق والجسور منذ عشرات السنين.

وبعد تصويت بأغلبية 69 صوتاً مقابل 28 صوتاً تحرك مجلس الشيوخ لدعم بنود حل وسط تم التوصل إليه بعد محادثات شاقة من قبل مجموعة من الجمهوريين والديموقراطيين. ويمثل هذا القانون أولوية قصوى للرئيس الديموقراطي جو بايدن. وسيكون إقراره انتصاراً كبيراً له وللنواب الذين صاغوه من الحزبين.