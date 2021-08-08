نصف مليون تلقوا لقاح كورونا في يوم واحد هذه الدولة العربية



تلقى أكثر من نصف مليون تونسي، الأحد، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في فعالية استثنائية لتسريع حملة التطعيم.

وهذه أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء حملة التطعيم منتصف مارس الماضي.

وخصصت السلطات أكثر من 330 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد ظلت مفتوحة من السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء وشهدت إقبالا مكثفا من ساعات الصباح الأولى رغم الحر الشديد.

واستمر التطعيم في عدد من المراكز إلى ما بعد السابعة مساء. وقال التلفزيون العمومي إن عدد من تلقوا اللقاح حتى الساعة الثامنة و35 دقيقة مساء تجاوز نصف مليون.

وجندت الرئاسة التونسية وزارات الصحة والتربية والدفاع والداخلية من أجل إنجاح الحملة وتطعيم أكبر عدد من الناس في فعالية اليوم المفتوح للتطعيم التي نظمت الأحد.

يشارك في الحملة نشطاء من منظمات المجتمع المدني ومتطوعون من عدة قطاعات مهنية، فيما تكفلت وسائل النقل الخاصة والعمومية بنقل الناس مجانا إلى مراكز التطعيم.

وعانت تونس من موجة عاتية من الوباء بلغت ذروتها في شهر يوليو الماضي وتسببت في أعداد قياسية من المصابين التي ناهزت أقصاها حوالي 10 آلاف في اليوم وأكثر من 100 حالة وفاة يوميا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية تونس كأكثر بلد متضرر من الوباء في أفريقيا والمنطقة العربية.

وأفادت وزارة الصحة، الأحد، بأن مليون و404 آلاف جرى تحصينهم بالكامل منذ بدء التطعيم في مارس الماضي دون احتساب حصيلة اليوم.

وأعلنت السلطات أن الهدف هو الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد بحلول منتصف أكتوبر المقبل.