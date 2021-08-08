زيادة كبيرة لمرضى كورونا في مستشفيات فرنسا

واصل عدد الفرنسيين المصابين بمرض كوفيد-19 في المستشفيات الارتفاع مع إحصاء نحو 8700 مصاب اليوم الأحد، في ارتفاع بلغت نسبته 25 في المئة في ثلاثة أسابيع، وفق أرقام نشرتها إدارة الصحة العامة في فرنسا.

ومع استقبال 498 مصاباً إضافياً في 24 ساعة، فإن المستشفيات باتت تستقبل، اليوم الأحد، ثمانية آلاف و685 مريضاً مقابل ستة آلاف و922 في 17 يوليو الماضي، حين سجل الرقم الأدنى لحالات الاستشفاء منذ بداية العام.

ومع تسجيل 1556 شخصاً في أقسام العناية المركزة، ازداد عدد المصابين بمرض كوفيد ممن يعانون وضعا خطيرا بنسبة 81 في المئة منذ 21 يوليو، اليوم الذي سجل فيه الرقم الأدنى (859) منذ بداية العام.

وفي الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، نقل 117 مريضاً إلى أقسام الإنعاش.

وبين السبت والأحد، قضى ثلاثون شخصا بسبب مرض كوفيد الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى، وفق الإدارة الصحية.

وعلى صعيد التطعيم، تلقى 44 مليوناً و739 ألفاً و322 شخصاً جرعة واحدة على الأقل، أي 66,4 في المئة من عدد السكان، فيما بات 37 مليوناً و231 ألفاً و75 شخصاً مطعمين بالكامل، أي 55,2 في المئة من عدد السكان، بحسب المصدر نفسه.