100 قتيل بألغام الحوثي خلال 6 أشهر

عدن (وكالات)

أفاد المرصد اليمني للألغام، بأنه وثق 101 ضحية، خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدة محافظات أبرزها الحديدة.

وقال المرصد، إن تلك الألغام والذخائر غير المنفجرة تسببت بسقوط 44 قتيلاً مدنياً منهم 11 طفلاً و7 نساء وخبير في نزع الألغام و57 جريحاً منهم 17 طفلاً و4 نساء وعامل في نزع الألغام.

وأكد المرصد اليمني، أن ألغام الحوثيين تسببت أيضاً بنفوق 110 من الماشية «أغنام -أبقار- جِمال»، وتعرض 19 سيارة ودراجة نارية للتدمير أو الإعطاب.

وكانت أغلب الخسائر، وكذلك الضحايا الذين وثقهم المرصد خلال الستة الأشهر الماضية، في المديريات الساحلية جنوبي الحديدة، وفي مناطق غرب تعز ومديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف.

وفي سياق متصل، قال المركز الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، إن فرق المشروع الهندسية نزعت منذ 31 يوليو الماضي ولغاية 06 أغسطس الجاري 1415 لغماً حوثياً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة،

ونقل المركز الإعلامي عن غرفة عملية المشروع، أن الفرق الهندسية انتزعت 730 ذخيرة غير منفجرة، و672 لغماً مضاداً للدبابات و13 لغماً مضاداً للأفراد.

وأوضح البيان أن الفرق الهندسية تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 229949 متراً مربعاً من الأراضي، وقد بلغ ما تم نزعه من ألغام منذ انطلاقة المشروع 266452 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

ومنذ نهاية يونيو 2018 ولغاية 06 أغسطس الجاري، تمكنت فرق «مسام» من تطهير 25.168.541 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.