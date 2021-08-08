الميليشيات تفجر مدرسة بالحديدة

عدن (وكالات)

فجرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مدرسة ابتدائية في مديرية «حيس» جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وأدان مكتب التربية في مديرية «حيس» قيام الميليشيات بتفجير مدرسة أساسية في إحدى قرى المديرية. وشجب مدير مكتب التربية في المديرية أحمد بكري، تفجير الحوثيين مدرسة «خديجة» للذكور والإناث في قرية «الُرباط»، التابعة لمدينة حيس، باستخدام الديناميت.

وقال بكري، إن «الميليشيات الإرهابية أقدمت الأربعاء الماضي على تفجير المدرسة وتحويلها إلى أنقاض بأسلوب إرهابي مُدان»، لافتاً إلى أن الحوثيين فخخوا كل المدارس في أطراف المديرية والواقعة على مقربة من خطوط النار.

وحرمت ميليشيات الحوثي طلاب مديرية «حيس» في المناطق الخاضعة لسيطرتها من تلقي التعليم بعد استيلائها على المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتفخيخ بعضها ونسف أخرى.

وكانت مصادر محلية أكدت لجوء الميليشيات الحوثية إلى تفجير المدرسة ضمن سياستها في هدم المنشآت التعليمية.