ميليشيات الحوثي ترفض الحوار مع المبعوث الأممي

صنعاء (وكالات)

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، رفضها إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي تم الإعلان عن تعيينه مؤخراً، إلا بتنفيذ اشتراطات مسبقة.

وأكد الناطق باسم ميليشيات الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، أن «تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئاً».

وأشار في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر» إلى أنه «لا جدوى من أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد قبل فتح المطارات والموانئ»، حسب تعبيره.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن الجمعة، تعيين السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن غريفيث الذي تم تعيينه وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ في الأمم المتحدة.