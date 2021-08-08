قرقاش: ندعم كل ما يحقق أمن الشعب التونسي وازدهاره

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات مع الشعب التونسي ودعم كل ما يحقق أمنه وازدهاره، مؤكداً ضرورة الحفاظ على تونس ومؤسساتها وقدرتها على خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية.

وقال معالي الدكتور في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد وتسليمه رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، نتضامن مع الشعب التونسي الكريم وندعم كل ما يحقق أمنه وازدهاره، وندرك علم اليقين ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وقدرتها علي خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية».