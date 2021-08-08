مقتل 4 أطفال بقصف على ريف حماة

دمشق (وكالات)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قصفاً شنه الجيش السوري، مساء أمس الأول، على منطقة شمال غرب البلاد تضم معقلاً لفصائل مقاتلة، أسفر عن مقتل 4 أطفال.

وقال المرصد: «قتل 4 أطفال جميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة لمنازل في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي». وما تزال مناطق في إدلب وحماة واللاذقية وحلب خارجة عن سيطرة دمشق، وتهيمن عليها فصائل مقاتلة، وتضم هذه المناطق نحو ثلاثة ملايين شخص نزح ثلثاهم من أجزاء أخرى من البلاد.

ومنذ السادس من مارس 2020، يسري وقف لإطلاق النار في إدلب عقب هجوم واسع شنه الجيش السوري بدعم روسي، على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.