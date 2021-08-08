هذه الدولة الآسيوية سترفع الإغلاق المفروض لمحاربة كورونا

تعتزم بنجلادش رفع الإغلاق العام الذي كانت قد فرضته منذ أكثر من شهر ضمن الجهود الهادفة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وسيبدأ رفع تلك القيود يوم الأربعاء المقبل، بما يسمح للمكاتب والمراكز التجارية بالعمل من جديد واستئناف خدمات وسائل النقل العام.

وجاء في مذكرة حكومية، اليوم الأحد، أنه سيتم السماح باستئناف عمل المكاتب العامة والخاصة، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إذا ما التزمت بالإرشادات الصحية.

وأضافت المذكرة أنه سيسمح للحافلات والقطارات والعبارات بنقل الركاب بكامل طاقتها الاستيعابية.

غير أن أصحاب وسائل النقل، وفقاً للمذكرة، لن يستخدموا سوى نصف أسطولهم لعمليات التشغيل اليومية، بالتشاور مع الإدارة المحلية.

وقالت المذكرة إنه تم اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي في ضوء الوضع العام.

وصدرت المذكرة بعد يوم واحد من إطلاق الحكومة حملة تطعيم ضخمة لمدة ستة أيام ضد مرض كوفيد-19، مستهدفة تطعيم نحو 3,5 مليون شخص.

كانت بنجلادش قد فرضت إغلاقاً عاماً في الأول من يوليو الماضي، بعد قفزة في عدد الإصابات.

ووفقاً للإرشادات الجديدة، ستعمل المراكز التجارية في الفترة بين 10 صباحاً وحتى 8 مساء كل يوم. وسيسمح لها باستقبال زبائن بما يصل إلى نصف طاقتها المعتادة.