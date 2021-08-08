مطالب بتسريع تطعيم كورونا في هذه الدولة الأوروبية

طالب رئيس حكومة ولاية برلين الألمانية ميشائيل مولر باتخاذ خطوات إضافية لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وستعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد غد الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية للوقوف على تطورات جائحة كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مولر الذي يترأس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية، اليوم الأحد: «لابد أن نناقش في مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية كيف يمكن لنا أن نحفز المزيد من الناس على أخذ التطعيم من أجل تجنب ارتفاع أعداد الإصابات في الخريف والشتاء».

وأضاف رئيس حكومة ولاية برلين أن «التطعيم كان وسيظل أهم وسيلة لنا في مكافحة الجائحة».

وصرح مولر بأن من المنتظر أن يبحث الاجتماع ما إذا كان سيتخذ قرارا بوقف توفير اختبارات كورونا بالمجان والموعد المحتمل لهذه الخطوة، كما سيبحث الاجتماع المؤشرات التي يتعين مراعاتها في تقييم وضع الجائحة مستقبلا، قائلا: «لقد كونا في برلين خبرات جيدة للغاية من خلال عمل تدريج بألوان إشارات المرور لأوضاع كورونا، وهو التدريج الذي تتم مراعاته إلى جانب معدل الإصابة الأسبوعي وديناميكية العدوى ونسبة إشغال المرضى في أقسام الرعاية المركزة».

يذكر أن معدل الإصابة الأسبوعي يعكس عدد حالات العدوى في كل مئة ألف شخص في غضون سبعة أيام، ويعتبر هذا المعدل حتى الآن هو المعيار المهم في اتخاذ قرارات سياسية تتعلق بإجراءات مكافحة جائحة كورونا.

غير أن دلالة هذا المعدل تعد محل نقاش في ألمانيا منذ بعض الوقت، حيث يرى خبراء أنه يجب تحليل وضع الجائحة بصورة مختلفة عن الطريقة الحالية في ظل زيادة معدلات التطعيم.