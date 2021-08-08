وزيرا خارجية السعودية والعراق يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الجانبين تطرقا إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضافت أنهما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.