صور.. حرائق الغابات.. مأساة يونانية متواصلة

واصل مئات رجال الإطفاء، اليوم الأحد، كفاحهم من أجل السيطرة على حرائق في اليونان أتت على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر، ودمّرت منازل وأجبرت سياحا وسكانا على الفرار.

وباتت «إيفيا»، ثاني كبرى جزر اليونان، الأكثر تضررا من هذه المأساة.

النيران تلتهم المزيد من الغابات في اليونان

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس: «أمامنا أمسية أخرى صعبة، ليلة أخرى صعبة».

وأضاف «لدينا في إيفيا جبهتان رئيسيتان، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب. والحريق في الشمال تدفعه الرياح إلى قرى شاطئية».

وأوضح أن 17 طائرة إطفاء تكافح النيران في إيفيا.

تقع إيفيا في شمال شرق العاصمة أثينا. وإلى الجنوب الغربي، منطقة بيلوبونيزي حيث قال هاردالياس: إن الوضع مستقر، مضيفا أن الحرائق المندلعة في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا، انحسرت.

مواطن يوناني يقاوم الحرائق بوسائل متواضعة

وقال هاردالياس: «الوضع في أتيكا (التي تضم أثينا) أفضل، لكننا نخشى اشتعال الحرائق مجددا».

وأرسل رجال الإنقاذ، اليوم الأحد، مروحية لنقل إطفائي مصاب من منطقة جبل بارنيثا المليئة بالغابات في شمال أثينا حيث كان يخمد حريقا.

وفي جزيرة «زانتي» في البحر الأيوني حيث اندلع حريق محدود، تحطمت طائرة قاذفة للمياه خلال إخماد الحريق لكن قائدها نجا، وفق أجهزة الإطفاء.

تواجه اليونان حرائق مدمّرة منذ نحو أسبوعين، فيما تشهد المنطقة أسوأ موجة حر منذ عقود. وأشار مسؤولون وخبراء إلى وجود رابط بين أحداث غير مألوفة كهذه والتغير المناخي.

مناول مهددة بحرائق الغابات في اليونان

وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل شخصين في اليونان، فيما نقل عشرات إلى المستشفيات. ولا تزال اليونان تعاني درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وتحوّلت الطبيعة العذراء وغابات الصنوبر الكثيفة في «إيفيا»، التي جعلتها وجهة للسياح، إلى كابوس لعناصر الإطفاء. وحوّلت الحرائق آلاف الهكتارات إلى رماد ودمّرت منازل.

يوناني يتفقد منزله بعد أن تحول إلى رماد

وواصلت السلطات إجلاء سكان إيفيا، وأعلن حرس الحدود اليونانيون أنه تم إجلاء 349 شخصا من الجزيرة في وقت مبكر الأحد.

وشارك نحو 260 عنصر إطفاء يونانيين مزودين بـ66 مركبة في مكافحة حرائق إيفيا، بمساعدة 200 عنصر آخر من أوكرانيا ورومانيا مع 23 مركبة وسبع طائرات.

وقال مسؤول في جهاز الإطفاء لصحيفة «إليفثيروس تيبوس»: إن الحرارة الناجمة عن الحرائق في إيفيا وغيرها شديدة لدرجة أن «المياه تتبخر من الخراطيم والطائرات» قبل وصولها إلى النيران.

وقال رئيس بلدية مانتودي في إيفيا جيورجوس تسابورنيوتيس لقناة سكاي تي في السبت: «لم يعد لدي صوت لطلب مزيد من الطائرات. لا يمكنني تحمّل هذا الوضع».

على مدى الأيام العشرة الماضية وحدها، احترق 56655 هكتارا من الأرضي في اليونان، بحسب نظام معلومات الحرائق الأوروبي. وبلغ معدّل الهكتارات التي احترقت في الفترة نفسها بين العامين 2008 و2020 حوالى 1700.

واستجابت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا ودول أخرى لنداء اليونان للمساعدة، وأعلنت صربيا، الأحد، أنها سترسل 13 مركبة مع 37 إطفائيا وثلاث مروحيات إطفاء.

في غضون ذلك، ما زالت السلطات اليونانية في حالة تأهب قصوى لمنع نشوب مزيد من الحرائق.

وصباح الأحد، قبض إطفائيون على ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و21 في مدينة بيرايوس الساحلية قرب أثينا، لمحاولتهم إشعال حريق في «بيراما» القريبة.

وفي بيلوبونيزي قُبض، الأحد، على رجل يبلغ 71 عاما.