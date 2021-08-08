صور.. استعادة ميناء رئيس من جماعة إرهابية في أفريقيا

أعلنت القوات الرواندية، التي تم نشرها الشهر الماضي لمساعدة جيش موزمبيق في مواجهة الإرهابيين، اليوم الأحد، أنها انتزعت ميناء «موكيمبوا دا برايا» من قبضة المتطرفين.

وأفادت قوات الدفاع الرواندية على تويتر «سيطرت قوات أمن رواندا وموزمبيق على مدينة موكيمبوا دا برايا الساحلية، التي كانت معقلاً للتمرّد منذ أكثر من عامين».

وأكد الناطق باسم القوات الكولونيل رونالد رويفانغا ذلك قائلاً: «نعم (موكيمبوا دا برايا) سقطت».

وأصبحت المدينة الساحلية، التي شنت منها أولى الهجمات الإرهابية في أكتوبر 2017، منذ العام الماضي، مقر المتطرفين المرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

جنود من جيش رواندا في موزمبيق

وقال رويفانغا، في رسالة نصية، إن موكيمبوا دا برايا «كانت آخر معقل للمتمردين، ما يعكس نهاية المرحلة الأولى من عمليات مكافحة التمرد التي أدت إلى طرد المتمردين من معقلهم».

وأرسلت رواندا ألف جندي الشهر الماضي لدعم القوات الموزمبيقية التي تسعى إلى استعادة السيطرة على مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية والتي تضم أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا.

وأعلنت هذه القوات، الأسبوع الماضي، أول نجاح لها منذ انتشارها، قائلة إنها ساعدت جيش موزمبيق في استعادة السيطرة على أواس وهي بلدة صغيرة لكنها استراتيجية أيضا قرب موكيمبوا دا برايا.

وحدات أفريقية في موزمبيق

وأضاف رويفانغا «سنواصل العمليات الأمنية لتهدئة تلك المناطق بشكل كامل والسماح للقوات الموزمبيقية والرواندية بإرساء الاستقرار عبر عودة (النازحين) إلى ديارهم واستمرار الأعمال التجارية».

وتوجد في مقاطعة كابو دلغادو مشروعات للغاز قيمتها نحو 60 مليار دولار أميركي.

ونزح قرابة 800 ألف عن ديارهم بسبب التمرد في كابو دلغادو، وتسبب القتال في توقف العمل في مشروع للغاز تقوده شركة «توتال» النفطية العملاقة قيمته 20 مليار دولار أميركي.