وزير أميركي سابق يوجه اتهاماً خطيراً إلى ترامب

وجه جيفري روزن، الذي تولى في السابق منصب القائم بعمل وزير العدل الأميركي اتهاما خطيرا إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال السناتور ديك دوربن، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن روزن شهد أمام إحدى لجان المجلس بأن ترامب مارس ضغوطاً مكثفة على الوزارة لإلغاء هزيمته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة من فترة رئاسته. وأضاف السناتور دوربن لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية أن روزن أدلى بشهادة «لا تقدر بثمن» خلال جلسة مغلقة على مدى سبع ساعات أمس السبت، تحدث خلالها عن سعي ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات.

ووفقاً لدوربن، شهد روزن بأن ترامب ضغط عليه مباشرة ليؤكد كذباً أن استمرار التحقيقات في تزوير الانتخابات يلقي بظلال من الشك على فوز الرئيس جو بايدن.

وعن ضغوط ترامب على روزن، قال دوربن «كان ذلك حقيقياً. حقيقياً جداً. وكان محدداً للغاية... الرئيس السابق لا يتمتع بالحصافة عندما يريد شيئاً».

وأشاد دوربن، وهو ديمقراطي من ولاية إلينوي، بروزن المحافظ لتعاونه الطوعي مع تحقيق اللجنة المستمر في تصرفات ترامب بعد الانتخابات.

جاءت شهادة روزن بعد أسبوع من إصدار لجنة بمجلس النواب وثائق لوزارة العدل تظهر أن ترامب حث كبار المسؤولين العام الماضي على الادعاء زوراً بأن هزيمته الانتخابية تمثل «فساداً».

وقال السيناتور دوربن إن اللجنة القضائية تريد أيضاً الحصول على شهادة من وزير العدل السابق بيل بار، الذي حل محله روزن خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب.

كان بار قد استقال من منصبه في ديسمبر، بعد وقت قصير من تأكيد الهيئة الانتخابية خسارة ترامب أمام بايدن.